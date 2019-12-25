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В Петербурге 8 июля пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 8 июля пройдут кратковременные дожди

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Дожди ограничат приток солнечного тепла.

В понедельник, 8 июля, синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием тыловой части ушедшего на северо-восток циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, что ограничит приток солнечного тепла. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +18…+23 градуса. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и +22…+24 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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