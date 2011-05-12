Петербурженку возмутили купающиеся в фонтане Летнего сада дети

Она написала в Facebook пост со своими недовольствами, но спустя время удалила из-за негативных комментариев.

В Петербурге несколько дней подряд держится аномально жаркая погода. В полдень 20 июня столбики термометров поднялись до отметки +30,6 градусов. Из-за этого горожане массово потянулись к воде. Желающих остудиться людей можно было увидеть не только на городских пляжах, но и в фонтанах садов и парков. В том числе и детей, купающихся в фонтанах голышом.

Не все жители города одобряют такое поведение людей в жару. Накануне обсудить эту ситуацию предложила одна из местных жительниц в районной группе в Facebook.

В Летнем саду в фонтане активно купаются дети. На мой взгляд, это не то место, где хотелось бы видеть голых малышей. Возможно, я неправа. В "Инстаграм" идет активное обсуждение. Что скажете? Написала женщина

После публикации поста на петербурженку обрушился шквал негативных комментариев. Женщина дважды отредактировала запись, в первый раз напомнив о санитарных нормах, во второй – удивившись реакции в комментариях. Через некоторое время запись и вовсе была удалена.

Ранее на видео в TikTok попал еще один пловец по рекам летнего Петербурга.

Фото: ru.wikipedia.org / Евгений Со, скриншот записи в Facebook