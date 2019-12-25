Коронавирус в Петербурге: последние новости за 25 марта

За сегодняшний день не было зарегистрировано новых случаев болезни, трёх пациентов выписали.

Последние новости по коронавирусе в Петербурге на 25 марта.

В Петербурге 25 марта не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом. Сегодня выписали трех пациентов, на лечении остаются 16 человек, один из них в реанимации, чтобы предотвратить появление пневмонии. Всего в Северной столице с начала пандемии зарегистрирован 21 случай новой инфекции. Обитатели карантинного корпуса больницы Боткина в Петербурге рассказали СМИ, что им начали предлагать поехать домой, подписав отказ от госпитализации. В самой больнице пояснили, что это касается только тех, кто получил первый отрицательный тест и очень хочет домой. Также В Петербурге из-за коронавируса перестают работать поликлиники, стоматологии. В медучреждениях экстренную помощь будут оказывать дежурные врачи.

"Ночлежка" призвала Смольный позаботиться о бездомных во время пандемии, так как среди них находится очень много пожилых людей. Также пожилым людям начали помогать студенты, они гуляют с собаками, приносят еду и лекарства.

В Петербурге на сегодняшний день до сих пор остаются 500 финнов, которых три раза в неделю будут возить на машине.

Также сегодня стало известно, что в больнице Боткина будет создана лаборатория для тестирования коронавируса. Также тест разрешили делать частной лаборатории "Хеликс". Там за небольшую плату сделать тест смогут люди даже без симптомов.

Коронавирус изменил и график движения поездов в метро. Было принято решение увеличить интервалы в движении поездов в дневные часы. При этом в утренние и вечерние часы пик график остался прежним.

Для тех, кто до сих пор скупает одноразовые маски, мы узнали все их плюсы, минусы и эффективность многоразовых масок.

И на последок: Путин заявил, что вся следующая неделя будет нерабочей. Поэтому вот вам калькулятор для расчета необходимого количества гречи на карантине и рецепты из неё от шеф-повар из Петербурга Александра Бельковича.

Фото: Piter.TV