Стоматологии Петербурга приостановят работу

В ближайшее время в Петербурге свою работу прекратят стоматологические клиники. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в Роспотребнадзоре.
Пациентам, которые уж е записались на плановый прием или консультацию к врачу, также придётся ждать окончания карантина. Однако, в стоматологии продолжат оказывать экстренную помощь. Для этого в медучреждении будут работать дежурные врачи.
По данным источника, эти изменения будут отражены в новом распоряжении главного санитарного врача Санкт-Петербурга.
В Петербурге до конца апреля закрывают фитнес-центры, бассейны и фудкорты.
Фото: pixabay
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