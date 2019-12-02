Стоматологии Петербурга приостановят работу

Пациентам, которые уж е записались на плановый прием или консультацию к врачу, также придётся ждать окончания карантина.

В ближайшее время в Петербурге свою работу прекратят стоматологические клиники. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в Роспотребнадзоре.

Пациентам, которые уж е записались на плановый прием или консультацию к врачу, также придётся ждать окончания карантина. Однако, в стоматологии продолжат оказывать экстренную помощь. Для этого в медучреждении будут работать дежурные врачи.

По данным источника, эти изменения будут отражены в новом распоряжении главного санитарного врача Санкт-Петербурга.

В Петербурге до конца апреля закрывают фитнес-центры, бассейны и фудкорты.

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