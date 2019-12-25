В Петербурге до конца апреля закрывают фитнес-центры, бассейны и фудкорты

Также до 30 апреля в Петербурге не будут работать музеи, выставочные залы, кинотеатры, музеи, аквапарки и зоопарки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во вторник, 24 марта, подписал постановление о запрете до 30 апреля из-за ситуации с коронавирусом проведения спортивных, культурных, зрелищных и публичных мероприятий. Постановление опубликовано на официальном сайте администрации.

До 30 апреля в Петербурге не будут работать музеи, выставочные залы, кинотеатры, музеи, аквапарки и зоопарки. С 26 марта до 30 апреля будут закрыты фитнес-центры, спортзалы, бассейны. Также в эти числа в ТЦ запрещено проводить досуговые мероприятия, запрещена и работа фудкортов. При этом точки общепита, у которых есть отдельные помещения, продолжат работу. Но при условии, что в одном помещении одновременно будет не более 50 человек.

Каникулы в образовательных учреждениях в Петербурге официально продлены до 12 апреля.

Застрявшим на Бали петербуржцам посоветовали самостоятельно найти способ улететь домой.

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