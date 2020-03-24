Застрявшим на Бали петербуржцам посоветовали самостоятельно найти способ улететь домой

При этом, стоимость двух билетов из Индонезии до Москвы – 100 тысяч рублей.

Петербуржцы застряли на Бали и не знают, когда смогут покинуть пределы острова. Об этом один из путешественников рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".

Мужчина рассказал, что вчера они хотели улететь домой, приехали в аэропорт и попытались зарегистрироваться на рейс. Им сначала хотели дать билеты в Дубай, но оттуда самолеты в Петербург уже не летают.

Сегодня петербуржцы посетили консульство, где им также не назвали сроков вылета. Путешественникам советуют пытаться улететь самостоятельно. При этом, стоимость двух билетов из Индонезии до Москвы – 100 тысяч рублей.

Авиакомпания, которая должна была изначально доставить петербуржцев домой, на связь не выходит.

Петербуржца с коронавирусом госпитализировали на Кубе.

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