Петербуржца с коронавирусом госпитализировали на Кубе

Его девушка находится на карантине.

Турист из Петербурга на Кубе попал в больницу, где у него подтвердился коронавирус. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на информацию в местном российском посольстве.

Пациент в данный момент в удовлетворительном состоянии находится в институте тропической медицины. Сообщения СМИ о его критическом состоянии не подтвердились. Мужчина находится под наблюдением кубинских врачей.

Вместе с петербуржцем была девушка, которая теперь находится на карантине. Её результаты анализов придут через 3-4 дня.

Застрявшие в Марокко петербуржцы вернулись домой.

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