Застрявшие в Марокко петербуржцы вернулись домой

В Петербург вернулись туристы, застрявшие в Марокко из-за пандемии коронавируса. Одна из путешественниц Анастасия Сапожникова рассказала 78.ru, что дорога домой у них заняла неделю.
По словам девушки, российским дипломатам удалось согласовать вылет из Марокко. Петербуржцы улетели из страны на последнем рейсе. Больше из этого аэропорта никто не взлетает и никто не прилетает туда. С собой на борт им разрешили взять еду и напитки.
"Сложно было прожить эту неделю в неведении. Очень нервно, напряженно. Но я рада, что все разрешилось", - отметила Анастасия.
Самолет благополучно сел во Внуково, оттуда туристы отправились в Пулково. Теперь они должны будут провести 14 дней на карантине.
Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали двух матросов из Эквадора.
Фото: pixabay.com
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Не. . уй ездить в путешествия в такой период, чтобы потом ни кому сложности не создавать и не подвергать опасности своих соотечественников, вот теперь сидите дома все.
Надоели