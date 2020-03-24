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Застрявшие в Марокко петербуржцы вернулись домой
Сегодня, 9:20
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Alena_Zinovieva

Застрявшие в Марокко петербуржцы вернулись домой

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Путешественники не могли попасть на родину из-за пандемии коронавируса.

В Петербург вернулись туристы, застрявшие в Марокко из-за пандемии коронавируса. Одна из путешественниц Анастасия Сапожникова рассказала 78.ru, что дорога домой у них заняла неделю.

По словам девушки, российским дипломатам удалось согласовать вылет из Марокко. Петербуржцы улетели из страны на последнем рейсе. Больше из этого аэропорта никто не взлетает и никто не прилетает туда. С собой на борт им разрешили взять еду и напитки.

"Сложно было прожить эту неделю в неведении. Очень нервно, напряженно. Но я рада, что все разрешилось", - отметила Анастасия.

Самолет благополучно сел во Внуково, оттуда туристы отправились в Пулково. Теперь они должны будут провести 14 дней на карантине.

Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали двух матросов из Эквадора.

Фото: pixabay.com

Теги: карантин, коронавирус, марокко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 10:25

Не. . уй ездить в путешествия в такой период, чтобы потом ни кому сложности не создавать и не подвергать опасности своих соотечественников, вот теперь сидите дома все. 

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Аноним
Сегодня 10:13

Надоели

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