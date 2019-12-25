В Петербурге госпитализировали двух матросов из Эквадора

В понедельник, 23 марта, в одну из петербургских больниц отправили двух матросов из Эквадора, прибывших в Северную столицу на судне "Балтийский патриот". Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.
Грузовое судно проверили российские специалисты. Они выяснили, что два матроса нуждаются в госпитализации. Иностранцы жаловались на плохое самочувствие, однако симптомов коронавируса COVID-19 у них не обнаружили.
В ведомстве рассказали, что проверяют все суда, которые приходят из стран с нестабильной эпидемиологической обстановкой.
Ранее мы писали, что на Кубе в критическом состоянии госпитализирован россиянин с коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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