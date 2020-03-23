У мужчины также выявлен диабет.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что на Кубе в критическом состоянии госпитализирован россиянин с коронавирусом.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента эпидемиологии министерства здравоохранения республики Франсиско Дурана Гарсию.

По последнем данным россиянин находится в критическом состоянии. Известно, что он прилетел на Кубу из парижа. Отмечается, что у мужчины также выявлен диабет.

"Госпитализирован гражданин России 45 лет, прилетевший 20 марта из Парижа", —сказано в сообщении.

Известно о том, что на Кубе подтверждено 40 случаев заражения. При этом на карантине и самоизоляции прибывают более 1,3 тысячи человек.

Ранее мы сообщали о том, что первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.

Видео:CGTN America/YouTube