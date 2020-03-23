Первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Меркель ушла на карантин в воскресенье, 22 марта.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что первый тест на коронавирус канцлера Германии оказался отрицательным. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Меркель сдала всего лишь первый тест и её лечение продолжается.

Напомним, что Ангелу Меркель начали лечить в воскресенье, 22 марта. Как оказалось, у её врача обнаружили коронавирус. Меркель ушла на карантин в этот же день.

До этого Меркель провела выступление в Берлине с заявлением по пандемии коронавируса.

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