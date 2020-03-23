Песков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса

Режим самоизоляции на президента не распространяется.

В понедельник, 23 марта, стало известно, как работает президент России в условиях коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В частности, Песков рассказал о том, где живет Путин во время эпидемии. Как оказалось, президент предпочитает жить в государственной резиденции, а именно в усадьбе Ново-Огарево в Одинцовском районе Подмосковья.

"У него есть квартира в Москве, но он там не живет ", — заявил Песков.

Кроме того, во время пандемии режим самоизоляции на президента не распространяется. В Кремле отметили, что "работа, есть работа".

Ранее мы сообщали о том, что Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса.

Видео:SHOWTIME, CNN_1, BBC News/YouTube