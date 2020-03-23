Глава государства попросил министра докладывать ему о том, как реализовывается поручение.

Президент России Владимир Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса. Это нужно, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с новой инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление президент сделал во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

- Очень рассчитываю на то, что и вы, и ваши коллеги сделают все необходимое, - сказал Путин.

Речь идет о приборах и медицинской технике для служб, которые работают с группами риска.

Глава государства попросил министра докладывать ему о том, как реализовывается поручение.

Ранее Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Минпромторг России, Правительство России