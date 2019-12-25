В Боткинской больнице освобождают коронавирусные боксы

Люди с первым отрицательным тестом при большом желании могут отправиться на домашнюю самоизоляцию.

Обитатели карантинного корпуса больницы Боткина в Петербурге рассказали "Фонтанке", что им начали предлагать поехать домой, подписав отказ от госпитализации. В самой больнице пояснили, что это касается только тех, кто получил первый отрицательный тест и очень хочет домой.

Проще говоря, пациента переводят на домашнюю самоизоляцию. Закон позволяет выписать пациентов с первым отрицательным тестом, но человек не должен покидать дом и должен находиться под наблюдение врачей поликлиники. Для этого нужно подписать информированный отказ.

Накануне число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличилось до 22 человек. При этом ранее двух выздоровевших пациентов выписали.

Фото: Piter.TV