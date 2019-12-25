В Боткинской больнице освобождают коронавирусные боксы

Обитатели карантинного корпуса больницы Боткина в Петербурге рассказали "Фонтанке", что им начали предлагать поехать домой, подписав отказ от госпитализации. В самой больнице пояснили, что это касается только тех, кто получил первый отрицательный тест и очень хочет домой.
Проще говоря, пациента переводят на домашнюю самоизоляцию. Закон позволяет выписать пациентов с первым отрицательным тестом, но человек не должен покидать дом и должен находиться под наблюдение врачей поликлиники. Для этого нужно подписать информированный отказ.
Накануне число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличилось до 22 человек. При этом ранее двух выздоровевших пациентов выписали.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 3 )
Когда в аптеках появятся маски????? Хоть как то защитить себя !!!!
Никогда
В СМИ говорят про цифры заразившихся короновирусом. Если озвучить данные об обычном гриппе, то народ вообще с ума сойдёт.
Маски не спасут. Они нужны больным, а не здоровым.
На сайте журнала БУРДА" есть рецепты изго овления масок. Как вариант...