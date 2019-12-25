  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Боткинской больнице освобождают коронавирусные боксы
Сегодня, 9:17
4712
nastya960

В Боткинской больнице освобождают коронавирусные боксы

0 0

Люди с первым отрицательным тестом при большом желании могут отправиться на домашнюю самоизоляцию.

Обитатели карантинного корпуса больницы Боткина в Петербурге рассказали "Фонтанке", что им начали предлагать поехать домой, подписав отказ от госпитализации. В самой больнице пояснили, что это касается только тех, кто получил первый отрицательный тест и очень хочет домой.

Проще говоря, пациента переводят на домашнюю самоизоляцию. Закон позволяет выписать пациентов с первым отрицательным тестом, но человек не должен покидать дом и должен находиться под наблюдение врачей поликлиники. Для этого нужно подписать информированный отказ.

Накануне число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличилось до 22 человек. При этом ранее двух выздоровевших пациентов выписали.

Фото: Piter.TV

Теги: боткинская, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 3 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 10:12

Когда в аптеках появятся маски????? Хоть как то защитить себя !!!!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 4
Плюс
0
Минус
Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 10:14

Никогда

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 1
Плюс
0
Минус
Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 10:17

В СМИ говорят про цифры заразившихся короновирусом. Если озвучить данные об обычном гриппе, то народ вообще с ума сойдёт.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 10:41

Маски не спасут. Они нужны больным, а не здоровым.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 10:46

На сайте журнала БУРДА" есть рецепты изго овления масок. Как вариант...

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии