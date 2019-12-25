В Петербурге стало известно о еще одном случае коронавируса

Всего в Петербурге 22 заболевших, 2 выписаны.

Вечером 24 марта стало известно о еще одном случае заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал директор городского мониторингового центра Виктор Серков.

За последние сутки с симптомами ОРВИ было госпитализировано 54 человека, 4 из которых - дети. С подозрением на коронавирус в больнице находятся 378 человек.

По последним данным, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у шести петербуржцев. Ранее эта цифра составляла 5. Таким образом, на лечении находятся 22 человека.

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