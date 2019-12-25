В Смольном рассказали о состоянии пяти новых пациентов с коронавирусом

С COVID-19 в стационаре находятся 19 человек.

Во вторник, 24 марта, было зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной инфекции в Петербурге, два из них "завозные". Подробности рассказала пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Одним из зараженных стал 60-летний мужчина, 17 марта он вернулся из Лондона. На следующий день с симптомами ОРВИ его госпитализировали в больницу им. Боткина. Диагноз COVID-19 подтвердился.

Вторым пациентом стал 26-летний молодой человек, прилетевший из Испании. У него также были симптомы простудного заболевания.

Трое заразились от женщины, у которой ранее было подтверждено наличие вируса. Ими стали двое 31-летних мужчин и 27-летняя женщина.

Все пять пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего сейчас в больнице им. Боткина проходят лечение 19 местных жителей.

Piter.TV рассказал о том, что известно о коронавирусе в Петербурге на этот момент.

Фото: vk.com/komzdravspb