Коронавирус в Петербурге: последние новости за 24 марта

В Петербурге 5 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Рассказываем вам последние новости о коронавирусе в Петербурге на 24 марта.

Утром стало известно, что накануне на Кубе с подозрением на коронавирус был госпитализирован петербуржец. Его девушка, с которой они вместе отдыхали, находится на карантине и ждёт результатов анализа. Также на Бали остаются петербуржцы, которые не могут покинуть остров. В консульстве им посоветовали найти способ самостоятельно вернуться на родину.

С 24 марта (сегодня) в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) решили отказаться от свободного посещения и перевести всех студентов на дистанционный формат обучения. А в СПбГУП решили перенести летнюю сессию невыпускных курсов очной формы на сентябрь-октябрь 2020 года. На тему карантина в учебных заведениях решил поразмышлять петербургский художник. Он предположил, как проходил бы карантин в Хогвартсе.

В это же время в Петербурге следственные органы проводят доследственную проверку в отношении 32-летнего врача частной клиники, которая вернулась из Таиланда и не ушла на самоизоляцию. Тем самым она подвергла опасности здоровье и жизни людей, с которыми она контактировала в клинике. В это же время в Петербурге вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов в стационары. Соответствующее нововведение опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

По данным на 24 марта, в городе на Неве спрос на доставку вырос на 14%, поэтому курьеры просто не справляются с количеством поступающих заказов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во вторник, 24 марта, подписал новое постановление, согласно которому с 26 марта и до 30 апреля будут закрыты бассейны, спортзалы, фитнес-центры и фудкорты. Согласно этому же постановлению, школьные каникулы продлевают до 12 апреля, школы должны предоставить ученикам возможность дистанционного обучения.

В Петербурге к концу дня зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом. То есть в общей сложности в городе 21 подтверждённый случай, при этом двух человек ранее выписали после выздоровления.

Как стало недавно известно Piter.tv, полузащитник "Ленинградца" Максим Астафьев был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Игрок поступил в Боткинскую больницу, у него была повышенная температура.

Фото: Instagram/ ilya_tikhomirou; Piter.TV