Петербургские школы переходят на дистанционное обучение с 30 марта

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что петербургские школы перейдут на дистанционное обучение с 30 марта. соотвествующие постановление подписал Александр Беглов.
"Образовательную деятельность по образовательным программам осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий",
—сказано в сообщении.
Школы Петербурга будут работать дистанционно до 12 апреля.
Отмечается, что детские сады Петербурга будут работать в прежнем режиме. Родители сами решат будет ли их ребенок посещать учреждение или нет.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге до конца апреля закрывают фитнес-центры, бассейны и фудкорты.
Фото:pixabay
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