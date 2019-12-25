Петербургские школы переходят на дистанционное обучение с 30 марта

Исключение делается для детских садов и вузов.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что петербургские школы перейдут на дистанционное обучение с 30 марта. соотвествующие постановление подписал Александр Беглов.

"Образовательную деятельность по образовательным программам осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", —сказано в сообщении.

Школы Петербурга будут работать дистанционно до 12 апреля.

Отмечается, что детские сады Петербурга будут работать в прежнем режиме. Родители сами решат будет ли их ребенок посещать учреждение или нет.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге до конца апреля закрывают фитнес-центры, бассейны и фудкорты.

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