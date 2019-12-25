Спрос на доставку еды вырос в Петербурге на 14 %.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге службы доставки еды не справляются с заказами. Об этом сообщают Невские новости.

Как оказалось, спрос на доставку еды вырос в Петербурге на 14 %. Это связано с тем, что в условиях пандемии многие горожане предпочитают работать из дома. Горожане заказывают не только в ресторанах, но и в магазинах.

Отмечается, что для безопасности горожан службы ввели бесконтактную доставку, когда курьер оставляет заказ за дверью.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зарегистрированы 5 новых случаев заражения коронавирусом.

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