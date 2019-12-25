Всего в России зафиксировано 495 случаев заболевания.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге зарегистрированы 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Подробностей о том, кто именно является больным коронавирусной инфекцией нет. Известно, что также новых инфицированных выявили в 14 регионах России. Большая часть больных COVID-2019 в Москве — 28.

Всего в России выявили 495 случаев заболевания.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге Следком проверит врача, скрывшую поездку в Таиланд.

Фото:Piter.TV