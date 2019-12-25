В Петербурге Следком проверит врача, скрывшую поездку в Таиланд

По данным на утро 24 марта, в Таиланде заболел 721 человек, один умер, 52 выздоровели.

В Петербурге следственные органы проводят доследственную проверку в отношении 32-летнего врача частной клиники, которая вернулась из Таиланда и не ушла на самоизоляцию. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Женщина вернулась из поездки 15 марта. По данным на утро 24 марта, в Таиланде заболел 721 человек, один умер, 52 выздоровели. И, несмотря на данную статистику, врач 17 марта вышла на работу. Тем самым она поставила под опасность жизнь и здоровье других работников и пациентов.

В отношении врача проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Застрявшим на Бали петербуржцам посоветовали самостоятельно найти способ улететь домой.

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