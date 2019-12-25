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Бывший футболист "Зенита" был госпитализирован с подозрением на коронавирус
24 марта, 16:10
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d_s_sarkisov

Бывший футболист "Зенита" был госпитализирован с подозрением на коронавирус

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С 2018 года полузащитник Максим Астафьев играет в ПФЛ за "Ленинградец".

Как стало известно Piter.tv, полузащитник "Ленинградца" Максим Астафьев был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Игрок поступил в Боткинскую больницу, у него была повышенная температура. Вместе с ним отправился защитник "Ленинградца" Илья Баннов с аналогичными симптомами, но его уже выписали.

Напомним, Максим Астафьев выступал за "Зенит" с 2001 по 2003 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник провел 35 матчей и забил пять голов. С августа 2018 года Астафьев играет за "Ленинградец" в Первенстве Профессиональной футбольной лиги.

Ранее стало известно, что в "Зените" продлили карантин до 29 марта.

Фото: VK / @leningradecfc

Теги: вторая лига первенства пфл, максим астафьев, фк зенит, фк ленинградец
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб, Картина дня,

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