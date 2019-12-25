Бывший футболист "Зенита" был госпитализирован с подозрением на коронавирус

С 2018 года полузащитник Максим Астафьев играет в ПФЛ за "Ленинградец".

Как стало известно Piter.tv, полузащитник "Ленинградца" Максим Астафьев был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Игрок поступил в Боткинскую больницу, у него была повышенная температура. Вместе с ним отправился защитник "Ленинградца" Илья Баннов с аналогичными симптомами, но его уже выписали.

Напомним, Максим Астафьев выступал за "Зенит" с 2001 по 2003 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник провел 35 матчей и забил пять голов. С августа 2018 года Астафьев играет за "Ленинградец" в Первенстве Профессиональной футбольной лиги.

Ранее стало известно, что в "Зените" продлили карантин до 29 марта.

Фото: VK / @leningradecfc