Студенты СПбГУ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Ограничение вводится с 24 марта по неопределенный срок.

С 24 марта в Санкт-Петербургском государственном университете решили отказаться от свободного посещения и перевести всех студентов на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Такие меры были приняты в связи с пандемией коронавируса. Ограничение действует с 24 марта по неопределенный срок. Те дисциплины, обучение по которым не может быть осуществлено в удаленном режиме, могут перенести. Таким образом, в СПбГУ больше не действует форма необязательного посещения, установленного предыдущими приказами.

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