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Школьникам Ленобласти разрешили остаться дома до 12 апреля из-за пандемии
Сегодня, 11:06
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Школьникам Ленобласти разрешили остаться дома до 12 апреля из-за пандемии

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С 30 марта начнутся дистанционные занятия.

Школы Ленинградской области поддержали рекомендацию Министерства просвещения о продлении каникул до 12 апреля. На отдых выделят только 6 дней – с 23 по 28 марта. Оставшиеся две недели, начиная с 30 числа, пройдут в формате дистанционного обучения. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Заместитель комитета общего и профессионального образования Татьяна Рыборецкая подтвердила, что школы 47-ого региона смогут предоставить ученикам возможность получения знаний в онлайн-режиме. Уроки в традиционном формате не отменят, но все оценки за контрольные и домашние задания, полученные во время дистанционных занятий , будут учитываться. 

Меры введены комитетом образования в рамках борьбы с угрозой коронавирусной инфекции. Кроме того, переход на дистанционное обучение гарантирует школьникам полноценные летние каникулы. 

Ранее мы сообщали о том, что москвич с коронавирусом летел домой из Петербурга.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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