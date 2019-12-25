Решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в СПбГУП решили перенести летнюю сессию студентов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Известно, что решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России. Соответствующий уже приказ подписал ректор вуза Александр Запесоцкий.

Отмечается, что летняя сессия студентов невыпускных курсов очной формы начнется в сентябре-октябре 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские школы переходят на дистанционное обучение с 30 марта.

Фото:spbgup_official/Instagram