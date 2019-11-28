Петербургский художник представил, как проходил бы карантин в Хогвартсе

"Школа закрыта, совы перегружены, а зелье обещают к ноябрю".

Петербургский художник-иллюстратор Илья Тихомиров опубликовал новую работу, посвященную пандемии COVID-2019. На этот раз он представил, как бы проходил карантин в школе волшебников – Хогвартсе.

Чемпионат мира по квиддичу отменен, школа закрыта, совы перегружены, а зелье обещают к ноябрю.

На родине Джоан Роулинг, которая и придумала вселенную Гарри Поттера, сейчас действует карантин. Британцы могут ходить в магазин, но их просят это делать как можно реже, по острой необходимости. Также запрещено собираться группой более двух человек, если это не члены семьи.

Фото: Instagram/ ilya_tikhomirou; кадр из фильма