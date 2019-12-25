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В Петербурге вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов в стационары
Сегодня, 16:10
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов в стационары

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Запрет продлится до 30 апреля.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов в стационары. Соответствующие нововведение опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Запрет касается не только планового посещение амбулаторий, но и профмедосмотров, плановой вакцинации детей и взрослых, а также на плановое санаторное лечение и реабилитацию. Известно, что запрет продлится до 30 апреля.

Также врачам советуют отдавать приоритет пациентам с лихорадкой и респираторными симптомами. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургские школы переходят на дистанционное обучение с 30 марта.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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