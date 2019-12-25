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Петербургские программисты создали калькулятор для расчета необходимого количества гречи на карантине
Сегодня, 10:35
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nastya960

Петербургские программисты создали калькулятор для расчета необходимого количества гречи на карантине

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Сайт хоть и шуточный, но несёт в себе цель обратить внимание на проблему пустых полок.

Два программиста из Петербурга, создали сайт-калькулятор, считающий какое количество гречки необходимо жителю России чтобы продержаться в условиях пандемии. Для жителей Северной столицы есть отдельная версия сайта.

Для расчета нужно указать, сколько упаковок у вас есть сейчас, сколько в этих упаковках граммов, как часто вы едите эту крупы, кто будет есть её с вами и на какое количество дней вы собираетесь остаться дома.

Сайт хоть и шуточный, но несёт в себе цель обратить внимание на проблему пустых полок, а также содержит официальную информацию о коронавирусе,

– отметили программисты

Фото: pixabay 

Теги: греча, карантин
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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