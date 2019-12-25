Петербургские программисты создали калькулятор для расчета необходимого количества гречи на карантине

Сайт хоть и шуточный, но несёт в себе цель обратить внимание на проблему пустых полок.

Два программиста из Петербурга, создали сайт-калькулятор, считающий какое количество гречки необходимо жителю России чтобы продержаться в условиях пандемии. Для жителей Северной столицы есть отдельная версия сайта.

Для расчета нужно указать, сколько упаковок у вас есть сейчас, сколько в этих упаковках граммов, как часто вы едите эту крупы, кто будет есть её с вами и на какое количество дней вы собираетесь остаться дома.

Сайт хоть и шуточный, но несёт в себе цель обратить внимание на проблему пустых полок, а также содержит официальную информацию о коронавирусе, – отметили программисты

Фото: pixabay