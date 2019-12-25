Карантин изменил график движения поездов в метро Петербурга

Суточный пассажиропоток упал на 800 тысяч человек.

Карантин, связанный с пандемией коронавируса, отразился на работе петербургского метро. Из-за того, что суточный пассажиропоток упал на 800 тысяч человек, метрополитену пришлось пересмотреть график движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

В связи с сокращением числа пассажиров было принято решение увеличить интервалы в движение поездов в дневные часы. При этом в утренние и вечерние часы пик график остался прежним.

Интересно, что в Москве транспорт опустел еще сильнее. После введения в столице режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса загруженность метро снизилась на 44%, а наземного транспорта и электричек – на 32%.

Ранее мы писали, что коронавирус может оставить без работы 100 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.TV