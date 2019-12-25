Коронавирус может оставить без работы 100 тысяч петербуржцев

Количество резюме на сайтах по поиску работы возросло почти на четверть.

В марте число вакансий в Петербурге сократилось на 15-20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные экспертов SuperJob.

Тем временем на порталах по поиску работу наблюдается рост числа резюме от петербуржцев. Как сообщили специалисты hh.ru, в феврале 2020 года рост составил 16%. На Avito количество резюме возросло почти на четверть – на 24%.

На сегодняшний день массовых сокращений в городе не наблюдается, однако в ближайшие месяцы эта ситуация может измениться. По прогнозам представителей кадровых агентств, из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться более 100 тысяч жителей Петербурга.

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