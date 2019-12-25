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В Боткина 22 ребенка проверяют на коронавирус
Сегодня, 10:58
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IRINA_CHALKINA

В Боткина 22 ребенка проверяют на коронавирус

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Всего в больнице с подозрением на коронавирус находятся 342 пациента.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что в больнице имени Боткина на короновирусную инфекцию проверили 22 ребенка. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Петербурге.

Отмечается, что всем детям, которые находятся на проверки на COVID-19, больше 5 лет. Всего в стационаре больницы им. Боткина с признаками ОРВИ находится 342 пациента.

"За прошедшие сутки с признаками ОРВИ поступило 50 человек, выписано 47 человек",

—сказано в сообщении.

По последним данным, в России зафиксировано 495 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что у петербургского спортсмена с коронавирусом обнаружили пневмонию.

Фото:Piter.TV

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Общество, Здоровье,

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