Петербургского спортсмена с коронавирусом долечили до пневмонии

Теперь врачи не знают: давать пациенту антибиотики или нет.

У петербургского спортсмена, чемпиона мира 2009 года по кайтсерфингу Петра Тюшкевича, поступившего в больницу с подозрением на коронавирус, обнаружили пневмонию. Об этом рассказал сам спортсмен в своем Instagram.

Тюшкевич рассказал, что ранее днем его впервые за 12 дней отправили на компьютерную томографию. При этом предыдущая КТ, сделанная при поступлении в московскую клинику, не показала вируса в дыхательных путях. В течение двух недель медики боролись с температурой, кашлем и болью в горле. По словам спортсмена, ему ежедневно слушали легкие и каждые несколько дней брали анализы. И вот, появились первые результаты. При этом сам пациент считает их довольно спорными.

"Спустя неделю лечения температура спала, но варьировалась от 35 до 37. А кашель больной собаки продолжался. Через 12 дней решили сделать повторный снимок, который показал, что в легких уже три очага, которые называются пневмонией", - написал Тюшкевич.

В настоящий момент медики не знают, как лечить спортсмена. Одна половина врачей считает, что у заболевания вирусный характер, а это значит, что антибиотики не помогут. Другая половина уверена, что их "срочно нужно колоть". Чем это закончится – пока не понятно, однако мужчина не отчаивается. Он продолжает лечиться, развлекает себя чтением и другими делами.

Ранее мы писали, что определяющий коронавирус за пять минут тест создали ученые в Сингапуре.

Фото: Instagram / petertyushkevich