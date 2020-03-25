Определяющий коронавирус за пять минут тест создали ученые в Сингапуре

Ученые надеются, что лицензия на массовое использование теста будет получена уже в течение месяца.

Ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, который позволяет получить результат в течение пяти минут. Об этом сообщила газета The Straits Times.

Ученые надеются, что лицензия на массовое использование теста будет получена уже в течение месяца. На данный момент все клинические исследования завершены, тесты показали высокую точность. После получения всех разрешений тесты поступят не только в больницы, но и в поликлиники.

На данный момент для определения коронавируса применяется метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) с обратной транскрипцией. На один тест уходит около трех часов, большая часть времени уходит на изменение температур. Новый метод позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия.

Число инфицированных коронавирусом в республике составляет 558, за все время выздоровели более 150 пациентов, двое умерли.

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