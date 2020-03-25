Шеф-повар из Петербурга Александр Белькович рассказал, что приготовить из гречки

Все дружно закупились гречкой, но не знаете, что из неё приготовить? Пришло время тратить запасы!

Шеф-повар из Петербурга, автор кулинарных книг и ведущий шоу СТС "ПроСТО кухня" Александр Белькович в своей новой видеорубрике #простогречка предлагает простые и полезные блюда из модной сейчас крупы и других ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике.

Александр Белькович — фанат гречки, поэтому знает десятки рецептов с участием главного деликатеса весны. Александр советует не бояться экспериментировать и создавать блюда из имеющихся ингредиентов. Так, "соседями" гречки могут стать капуста, тушёнка, сосиски, сыр и даже средство от простуды — имбирь.



Ранее мы рассказывали, что петербургские перекупщики продают гречку с огромной наценкой.