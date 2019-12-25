Поставки гречки из России в США выросли почти вдвое

Поставки гречки из России в США в январе 2026 года выросли почти вдвое. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные американской статслужбы.

Отмечается, что в начале года Соединенные Штаты импортировали гречки из России на чуть более чем 166 тысяч долларов. Этот показатель стал в 2,9 раза больше, чем в декабре 2025 года. Кроме того, стоимость поставок стала максимальной с ноября 2025-го.

Среди основных поставщиков гречки в США Россия занимает первое место. На втором месте идет Канада, чьи поставки оцениваются в 132,7 тысячи долларов. Тройку лидеров замыкает Украина с показателем 22,5 тысячи долларов. В топ-5 также вошли Китай (13,4 тысячи) и Литва (12,1 тысячи).

