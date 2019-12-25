Производство пива и пивных напитков в феврале снизилось на 10,4%

По мнению экспертов, падение производство связано с заметным снижением розничных продаж.

В России производство пива и пивных напитков в феврале 2026 года снизилось на 10,4%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

По мнению экспертов, падение производство связано с заметным снижением розничных продаж. Отмечается, что за последний год реализация пива и пивных напитков сократилась более чем на 15%. Кроме того, спад усилился по сравнению с январем 2026 года. Тогда выпуск пива и пивных напитков снизился лишь на 1,8%.

Гендиректор "Волковской пивоварни" Алексей Аксель заявил, что на продажи пивоваренной продукции в первые месяцы года повлияла холодная погода. Он подчеркнул, что низкие температуры снижают потребление пива и посещаемость баров и ресторанов. Аксель также напомнил про сильные снегопады в стране, которые осложнили междугородные перевозки.

Ранее мы сообщали, что Россия увеличила импорт помидоров из Турции.

Фото: pxhere.com