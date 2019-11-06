Петербургские перекупщики продают гречку с огромной наценкой

Цена за пачку варьируется от 450 до 149 тысяч рублей.

Некоторые хитрые петербуржцы в пылу массовой скупки гречки соотечественниками решили обогатиться на тех, кто не успел запастись крупой. Опустошать магазинные полки горожане начали на днях, когда большинство городских заведений и учреждений объявили о карантине по коронавирусу, а петербуржцам посоветовали переждать кульминацию эпидемии дома.

Несмотря на то, что гречку, как и другие товары из бакалеи, можно без проблем найти в большей части магазинов, на сайте "Авито" появляются объявления о продаже крупы в Петербурге. Некий Владимир предлагает несколько коробок гречи в пакетах для варки, которое называет "суперсредством от эпидемии". Ценник на свой товар мужчина выставил "скромный" – без рубля шесть тысяч за одну упаковку. В "спокойные" времена гречка фирмы "Увелка" стоит около 70 рублей за пачку.

Спешите осталось всего 5 печек по 400грамм – призывает новоиспеченный бизнесмен в тексте объявления.

Более элитную, зеленую с зачатком ростка, гречу тот же петербуржец продает за невероятные 149 тысяч рублей, хотя в розничных магазинах цена за пачку не превышает 90 рублей.

Также на сайте заметно более скромное по цене объявление: девушка по имени Анастасия предлагает купить ее початый пакет крупы всего за 450 рублей. Петербурженка перечисляет полезные свойства гречи, однако заканчивает свое объявление иронично и неожиданно:

Торг уместен, передача продукта и оплаты производится только в перчатках.

А хотя знаете что, я передумала продавать . греча бесценна, съем сама. Спасибо! – пишет Анастасия.

Похожую неполную упаковку продает и мужчина по имени Марк, который просит за товар 3000 рублей

Использовался один раз, сварил кашу ребёнку.

Продаю очень нуждающимся, а сами потерпим. – отметил в объявлении петербуржец.

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки.

Фото: Владимир; Анастасия Сычик / Авито