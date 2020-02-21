Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Она полезна для профилактики рака кишечника.

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik. Большое влияние на здоровье человека влияет клетчатка, которая очищает организм. Она избавляет кишечник от остатков низкокачественной и высококалорийной пищи. Врач напомнил, что продукты распада могут вызвать онкологию, поэтому их нужно "всасывать". В мировой практике именно рак кишечника занимает 2-3 позицию по распространенности.

Также гречка полезна для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Она сытная при средней калорийности. Бобровский добавил, что важно уметь контролировать голод и аппетит.

Ранее диетолог объяснил, кому нельзя пить энергетики.