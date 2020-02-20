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Диетолог объяснил, кому нельзя пить энергетики

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Врач описал основные проблемы, которые могут возникнуть с человеком после употребления напитка.

Диетолог Иван Алименко объяснил, кому нельзя пить энергетики. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik. Негативными последствиями могут стать обезвоживание, проблемы с зубами, гипертония и диабет. Самую большую опасность представляет большое содержание сахара. Однако данные проблемы будут ждать человека, если тот будет употреблять напиток "ведрами". Изначально здоровому организму не стоит пугаться одной баночки энергетика.

Если у вас нет никаких хронических заболеваний, то абсолютно ничего опасного в энергетиках нет

прокомментировал эксперт

Вред напитка может заключаться в повышении уровня кислотности в желудке. Проблемы также могут сказаться на поджелудочной железе. 

Ранее диетолог рассказал о пользе семечек.

Теги: диетолог, здоровье, правильное питание, энергетики
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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