Диетолог объяснил, кому нельзя пить энергетики

Врач описал основные проблемы, которые могут возникнуть с человеком после употребления напитка.

Диетолог Иван Алименко объяснил, кому нельзя пить энергетики. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik. Негативными последствиями могут стать обезвоживание, проблемы с зубами, гипертония и диабет. Самую большую опасность представляет большое содержание сахара. Однако данные проблемы будут ждать человека, если тот будет употреблять напиток "ведрами". Изначально здоровому организму не стоит пугаться одной баночки энергетика.

Если у вас нет никаких хронических заболеваний, то абсолютно ничего опасного в энергетиках нет прокомментировал эксперт

Вред напитка может заключаться в повышении уровня кислотности в желудке. Проблемы также могут сказаться на поджелудочной железе.

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