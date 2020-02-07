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Диетолог рассказал о пользе семечек

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Врач отметила полезные свойства семян подсолнечника.

Диетолог Тамара Прунцева рассказала о пользе семечек. Употребление семян подсолнечника позитивно скажется на здоровье. Об этом эксперт, сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии"  рассказала в интервью радио Sputnik. 

В данном продукте много витамина Е, который позволяет сохранять красоту. В правильных количествах токоферол защитит клетки от старения. Также витамин Е улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Семечки полезны и для костной системы организма, так как содержат медь. Однако не следует забывать, что семечки являются калорийным продуктом.

Чем опасно злоупотребление минеральной водой.

Теги: диетолог, здоровье, правильное питание, семечки
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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