Чем опасно злоупотребление минеральной водой

Отличие минеральной воды заключается в уровне концентрации солей, а также по водородным показателям.

Врачи рассказали, что злоупотребление минеральной водой может привести к серьезным заболеваниям. Врач-диетолог отметила разделение воды на столовую, лечебно-столовую и лечебную, передает ее слова "Вечерняя Москва".

Отличие минеральной воды заключается в уровне концентрации солей, а также по водородным показателям. Так, столовую воду можно пить без ограничений, так как в ней содержится до трех граммов растворенной соли на один литр. Лечебную только по медицинским показаниям, поскольку содержание соли в ней достигает десяти граммов на один литр.

Лечено-столовую и лечебную минеральную воду в основном прописывают при болезни кишечника, поджелудочной железы, печени, мочевых путей, подагре, гастрите и язве. Злоупотребление лечебной водой без показаний может привести к образованию камней в почках. Также это может стать причиной гиперкальциемии, образования тромбов и аритмии.

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