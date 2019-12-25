Петербуржцы стали закупаться туалетной бумагой и гречкой на фоне коронавируса

Спрос на данные продукты вырос в 3-4 раза.

Из-за коронавируса россияне увеличили число онлайн-заказов туалетной бумаги, тушенки и макарон. Как сообщили в одном из сервисов доставки в городе, спрос на доставку продуктов с 9 по 15 марта вырос в 3-4 раза.

Чаще всего в Петербурге и Москве заказывают макароны, гречку, рис, консервы, сахар и туалетную бумагу. Многие клиенты просят оставить заказ у двери или надеть курьера маску перед приходом. Как отметили в компании, работников каждый день проверяет медик.

Отмечается, что некоторые товары длительного хранения заканчиваются в магазинах быстрее, чем их привозят поставщики.

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса.

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