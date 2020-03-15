В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Ретейлеры заверили россиян, что дефицита товара не будет.

В связи с распространением коронавируса и падением рубля в РФ вырос спрос на ряд товаров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ретейлоров.

Согласно ответам сетевых магазинов с полок чаще всего забирают крупы, макаронные изделия и средства гигиены.

Ретейлеры заверили россиян, что дефицита товара не будет. По словам представителей компаний, принимаются дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян всеми необходимыми товарами.

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Видео: Twitter/Николай Ляскин, Вячеслав Гаштет, Birsak