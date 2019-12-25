Петербуржцы опустошают прилавки магазинов

Некоторые считают, что это связано с вирусом.

Петербуржцы поделились в соцсетях фото с супермаркетов, где видно, как в больших очередях на кассу стоят люди с полными тележками разных продуктов, а некоторые полки уже пусты.

В комментариях горожане делятся мнениями. Кто-то считает, что никакого ажиотажа нет, обычный выходной день. Однако другие говорят, что число покупателей вчера, 14 марта, было куда больше, чем обычно.

С чем именно связано желание петербуржцев закупиться продовольствием, неизвестно.

Ранее мы писали, что студенты СПбГУ переходят на дистанционное обучение.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".