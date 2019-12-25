Петербуржцы опустошают прилавки магазинов

Петербуржцы поделились в соцсетях фото с супермаркетов, где видно, как в больших очередях на кассу стоят люди с полными тележками разных продуктов, а некоторые полки уже пусты.
В комментариях горожане делятся мнениями. Кто-то считает, что никакого ажиотажа нет, обычный выходной день. Однако другие говорят, что число покупателей вчера, 14 марта, было куда больше, чем обычно.
С чем именно связано желание петербуржцев закупиться продовольствием, неизвестно.
Ранее мы писали, что студенты СПбГУ переходят на дистанционное обучение.
Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Обсуждение ( 0 )
Зачем нагнетать?
Похоже,ритейлеры такие публикации проплачивают! Ерунда полная!
что за чушь? В корзине покупателя продукты на выходные. А в "Метро" закупаются мелкие предприниматели, потому в корзинах повторяющиеся товары.
Продукты в прок или перед смертью не надышешся...
Мы наоборот удивляемся пустым магазинам, покупателей мало (окей, р, ды, ашан)
Ерунда!!!! Сейчас 12.50. Воскресенье. Магазин " Окей" на Жукова. Продуктов- море, народа- 3 человека. Не надо писать, о том,чего нет!
Бред !!! Утром был в пятерочке,никого нет,и все есть. Спецом нагнетают сволочи!!!
Брехня. Вчера были в Карусели - всё спокойно.
Зачем нагнетает и паникуете. Сейчас был в ленте на Суздальский прилавки ломятся покупателей кот на плакал.
Поделились "фото С супермаркетов". Страшный вирус, убивает знание Русского языка.