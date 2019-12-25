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Петербуржцы опустошают прилавки магазинов
Сегодня, 11:52
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arteliseev

Петербуржцы опустошают прилавки магазинов

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Некоторые считают, что это связано с вирусом.

Петербуржцы поделились в соцсетях фото с супермаркетов, где видно, как в больших очередях на кассу стоят люди с полными тележками разных продуктов, а некоторые полки уже пусты. 

В комментариях горожане делятся мнениями. Кто-то считает, что никакого ажиотажа нет, обычный выходной день. Однако другие говорят, что число покупателей вчера, 14 марта, было куда больше, чем обычно. 

С чем именно связано желание петербуржцев закупиться продовольствием, неизвестно. 

Ранее мы писали, что студенты СПбГУ переходят на дистанционное обучение.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: магазины, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 12:45

Зачем нагнетать? 

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яковененко ольга ответ на комментарий Аноним
Сегодня 12:46

Похоже,ритейлеры такие публикации проплачивают! Ерунда полная!

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Аноним
Сегодня 12:39

что за чушь? В корзине покупателя продукты на выходные. А в "Метро" закупаются мелкие предприниматели, потому в корзинах повторяющиеся товары.

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Аноним
Сегодня 12:27

Продукты в прок или перед смертью не надышешся...

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 12:34

Мы наоборот удивляемся пустым магазинам, покупателей мало (окей, р, ды, ашан) 

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Аноним
Сегодня 12:50

Ерунда!!!! Сейчас 12.50. Воскресенье.  Магазин " Окей" на Жукова. Продуктов- море, народа- 3 человека.  Не надо писать, о том,чего нет!

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Аноним
Сегодня 12:57

Бред !!! Утром был в пятерочке,никого нет,и все есть. Спецом нагнетают сволочи!!!

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Аноним
Сегодня 12:50

Брехня. Вчера были в Карусели - всё спокойно.

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Аноним
Сегодня 12:56

Зачем нагнетает и паникуете. Сейчас был в ленте на Суздальский прилавки ломятся покупателей кот на плакал.

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Аноним
Сегодня 12:47

Поделились "фото С супермаркетов". Страшный вирус, убивает знание Русского языка. 

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