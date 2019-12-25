Около 500 финнов застряли в России из-за пандемии

Из Петербурга трижды в неделю будут ездить автомобили, которые доставят граждан домой.

Генеральное консульство Финляндии открыло временное автомобильное движение между Петербургом и Лаппеенрантой для вывоза финнов, которые находятся на территории РФ. Об этом сообщил портал Yle.

Автомобили будут ездить из Петербурга трижды в неделю: в понедельник, среду, пятницу. Для бронирования места в машине нужно написать на электронную почту консульства.

Количество мест ограничено, с собой можно брать только необходимый минимум вещей. Финские СМИ сообщают о 500 туристах, оставшихся в России.

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