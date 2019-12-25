В Петербурге вылечили ещё трех пациентов с коронавирусом. Сегодня их выписывают из больницы имени Боткина. Об этом сообщил оперштаб Санкт-Петербурга.
На лечении остаются 16 петербуржцев. Всего в Северной столице с начала пандемии зарегистрирован 21 случай новой инфекции. В больнице им. С.П. Боткина с признаками ОРВИ находятся 324 пациента, которые прибыли из неблагополучных по COVID-19 стран. В их числе 20 детей старше 5 лет.
За сутки с признаками ОРВИ в стационар поступили 52 человека, выписано 70 человек.
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Фото: Piter.TV
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