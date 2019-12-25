Многоразовая альтернатива медицинским маскам: эффективность, плюсы и минусы

Piter.TV составил подборку замен одноразовым средствам защиты и выяснил, насколько целесообразно их использовать в период эпидемии.

Всплеск коронавирусной инфекции в мире и в России смёл с магазинных и аптечных полок медицинские маски и антисептики для рук. Люди всеми силами пытались защититься от вируса, но многие не успели добежать до аптек, пока на них не появилось объявлений "Масок нет. Антисептиков нет!".

Если про альтернативы антибактериального средства Piter.TV уже писал, то остается вопрос, чем можно заменить раскупленные медицинские маски. Мы решили выяснить, насколько эффективны набирающие популярность различные многоразовые маски, поэтому собрали о них всю имеющуюся информацию.

Что говорят о масках специалисты Всемирной организации здравоохранения и врачи?

Специалисты не советуют надевать маски каждому человеку в качестве ежедневной меры защиты. Использовать повязку нужно только в том случае, если у вас есть явные симптомы коронавируса, похожие на ОРВИ. Если вы кашляете или чихаете, маска позволит защитить окружающих от распространения инфекции. Также защита на нос и рот понадобится, если вы ухаживаете за заболевшим человеком. В остальных случаях использование маски нерационально, говорят в ВОЗ.

Как отметил собеседник Piter.TV, врач-реаниматолог инфекционной больницы Михаил Мифтахутдинов, маску нельзя носить больше 2-3 часов, а влажную необходимо выбрасывать и ни в коем случае не надевать повторно.

Человек дышит, под маской становится влажно, а иногда и грязно – достаточно немытым пальцем потрогать кожу под защитой или занести под нее пыль. Влажность и грязь – благоприятная среда для инфекции. Мы ведь для чего моем руки? Чтобы смыть условия для размножения бактерий. Даже флора из полости рта бывает условно патогенной – до определенного уровня не вредит человеку, но тут же начинает негативно действовать на немного ослабший организм. Нельзя давать ей и всему перечисленному копиться на коже, поэтому необходимо менять маску. – отметил врач.

Также не стоит одновременно натягивать на себя несколько масок, напоминают в ВОЗ – кожа под медицинской защитой только быстрее и сильнее взопреет и станет рассадником для бактерий.

Что если тонких одноразовых масок не найти в продаже, а надеть их все-таки нужно? В Петербурге нашли несколько выходов из ситуации.

Ватно-марлевые повязки

Дефицит одноразовых масок подтолкнул людей к занятиям шитьем – в период пандемии вспомнились старые добрые марлевые маски. Ватно-марлевая повязка – простейшее средство защиты органов дыхания

Если повязку, купленную в магазине, можно без опаски носить не более, чем 2 часа, и нельзя использовать повторно, то повязка, сшитая из марли, может прослужить гораздо дольше. Носить ее можно 3 часа, и, кроме того, можно стирать и использовать повторно. – пишут на официальном сайте одного из региональных Роспотребнадзоров рядом с инструкцией по созданию маски.

Наш собеседник с 20-летним медицинским стажем также вспомнил, как до появления современных масок из спанбонда все медики носили ватно-марлевые повязки. Каждые 2-3 часа маски меняли, использованные стирали, дезинфицировали, проглаживали горячим утюгом. Самодельную защиту действительно можно считать многоразовой – марлевые маски носили с постоянной стиркой и обработкой до тех пор, пока материал не изнашивался. Михаил Мифтахутдинов подтвердил, что обработка горячим утюгом сделает отстиранную чистую марлевую маску безопасной – практически все вирусы боятся высокой температуры и гибнут под стандартными 95-100 градусов, до которых "распаляется" самый обычный электроутюг.

Петербуржцы начали замечать в городских аптеках даже инструкции по созданию повязок своими руками. Для этого понадобится лишь кусок марли или бинта, немного ваты и нитка с иголкой.

Цена: чуть больше 10 рублей. Погонный метр обычной медицинской марли или простой бинт стоит примерно столько, а вата и нитки с иглой наверняка найдутся у вас дома.

Хлопковые маски

В городской сети магазинов секонд-хенда "Спасибо!" начали продажу хлопковых многоразовых масок. Повязки похожи на привычные медицинские – та же тканевая "гармошка" с резинками для крепления за ушами, только в основе лежит не синтетическая ткань, а хлопковая. Создатель цветной защиты с рисунками и надписями Лида Пиви отмечает, что маски можно носить многократно, если постирать и прокипятить после нескольких часов ношения. Говоря кратко, на них распространяются все правила ухода, схожие с марлевыми повязками.

Цена: 250-300 рублей в зависимости от дизайна.

Более экономные горожане на подобные товары отвечают ручной альтернативой и снова берутся за шитье – инструкций по созданию хлопковых и других повязок из плотной ткани в интернете масса. Для изготовления нужен отрез ткани, подходящий по размеру для укрытия носа, рта и подбородка, резинки для крепления за ушами и швейные принадлежности. Некоторые мастера создают даже маски со сменным фильтром: в нетканом полотне "проектируют" кармашек, куда вкладывается вата. Менять фильтр нужно после каждого снятия маски, а саму основу, как уже упоминалось, непременно стирать и проглаживать.

Неопреновые маски

Еще одним многоразовым вариантом может послужить маска из неопрена – мягкого пористого и немного тягучего материала. Такие маски зачастую можно заметить на сотрудниках салонов красоты, косметологий, на мастерах ногтевого сервиса.

Юлия Ласточкина, продавец подобных средств защиты в соцсетях, рассказала Piter.TV, что маски можно использовать около полугода, если каждые 2-3 дня отправлять в стирку. Однако неопреновые повязки, по словам продавца, не смогут защитить от вирусов: их презназначение – защита от мелких частиц во время косметологических работ. В сравнении с медицинскими масками, неопреновые плотнее прилегают к лицу и благодаря этому эффективнее защищают дыхательные пути от пыли. Насколько хороши такие синтетические маски против бактерий и мелкой жидкой взвеси, например, от чихания, неясно.

Цена: 250-500 рублей.

Кроме того, интернет наполнен онлайн-магазинами по продаже неких антибактериальных масок. Производители уверяют, что защита из инновационного полиуретана умеет задерживать 99% частиц пыльцы, пыли, водных взвесей, поэтому сможет защитить органы дыхания. Отмечается, что носить такую маску можно до трех месяцев, регулярно стирая, однако доказанной эффективности полиуретановых повязок нам найти не удалось.

Цена: 150-400 рублей.

Напомним, что лучшим способом соблюсти профилактику вируса остается частое и тщательное мытье рук с мылом, чихание в локоть или одноразовую салфетку, которую следует сразу выбросить, а также поддержание дистанции с явно болеющими людьми. Посодействовать сохранению здоровья может также временный отказ от общественного транспорта, мест скопления людей и самоизоляция в стенах родной квартиры или дома, которую посоветовали, в том числе, в ВОЗе.

Фото: Супер Идейка / YouTube; Википедия; Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб; Благотворительные магазины "Спасибо!"; Last Mask / "ВКонтакте"