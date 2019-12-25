В среду, 25 марта, стало известно, что "Ночлежка" призвала Смольный позаботиться о бездомных во время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации.
Благотворительная организация предложила увеличить пункты обогрева для бездомных в Петербурге и в Москве. Отмечается, что среди бездомных очень много пожилых людей, которые во время пандемии коронавируса находятся в зоне риска.
"Мы предложили развернуть в двух столицах дополнительные временные пункты обогрева, где бездомные люди могли бы находиться на допустимом друг от друга расстоянии под присмотром врачей",
— сказано в сообщении.
По последним данным, в России зафиксировано 495 случаев заболевания коронавирусом.
Ранее мы сообщали о том, что в Боткина 22 ребенка проверяют на коронавирус.
Фото:pixabay
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