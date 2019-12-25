Волонтеры "Греча патруль" помогут пожилым петербуржцам на карантине

Волонтеры оставляют у дверей записки с контактами и предложением о помощи.

Студенты вузов Петербурга и Ленобласти организовали волонтерское движение "Греча патруль". Волонтеры хотят позаботиться о пожилых людях во время карантина и помочь им с покупкой и доставкой продуктов, лекарств. Об этом сообщил ректор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

Волонтеры оставляют у дверей записки с контактами и предложением о помощи. В списке указывается, чем студенты могут помочь: сходить за продуктами, лекарствами, погулять с собакой. Человек, которому нужна такая помощь, ответно указывает свои данные.

Пока что "Греча патруль" работает во Фрунзенском районе, но позже планируется расширение.

Шеф-повар из Петербурга Александр Белькович рассказал, что приготовить из гречки.

Фото: Piter.TV