Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 9 апреля

Рассказываем о цифрах за последние сутки и новых ограничениях, мерах поддержки.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге за последние сутки диагностировали 44 новых случая коронавируса. Теперь общее число заболевших – 373. Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 53 человека, умерли 4 человека.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки в России зафиксировали 1 459 новых случая инфицирования, 118 пациентов поправились, 13 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 10 131 человек, 698 выздоровели, 76 человек умерли.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за 9 апреля

Беглов попросил петербуржцев потерпеть и оставаться дома. Глава города призвал петербуржцев не путать режим самоизоляции с каникулами или выходными. Напомнив об опыте других стран, он заявил, что продление нерабочих дней до 30 апреля позволит России выиграть время и мобилизовать ресурсы. В это же время петербургские депутаты утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий законопроект был одобрен в трех чтениях за один день на внеочередном заседании парламента. Уже один петербуржец пытается обжаловать решение суда по поводу его принудительной изоляции в пансионат "Заря".

Из-за коронавируса свой режим работы изменит аэропорт Пулково, он перестанет работать круглосуточно. Также на неопределенный срок перенесут запуск фонтанов в Петергофе и в целом начало туристического сезона.

В четверг, 9 апреля, стало известно, что градоначальник Петербурга подписал закон об оказании поддержки малому и среднему бизнесу. В документе сказано, что для малого и среднего предпринимательства, которые работают в отраслях, находящихся в зоне риска, вводятся меры налоговой поддержки.

Коронавирус в России: последние новости за 9 апреля

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших. Медики начали заниматься переливанием плазмы крови от доноров, которые уже вылечились от COVID-19. В Москве 11 человек выразили желание сдать кровь ради помощи пациентам. Переливание крови проводится на территории семи московских клиник.

Минздрав расширил список лекарств для борьбы с коронавирусом. В министерстве здравоохранения рекомендуют для лечения инфекции следующие лекарства: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, интерфероны. Также можно применять азитромицин, но вместе с с гидроксилорохином. Также Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса. Медики рассказали, что температура организма повышается в более чем 90% случаев при инфицировании коронавирусом. Кашель встречается у 80% пациентов, одышка – у 55%, утомляемость – у 44%, заложенность в груди – более чем в 20%.

Выпускников школ не станут призывать в армию этой весной. И дадут шанс сдать ЕГЭ и поступить в университет.

Вывоз россиян из-за границы в регионы РФ временно приостановлен. Москва взяла тайм-аут в этом вопросе на анализ данных застрявших туристов и продумывание логистики возвращения.

Фото: Piter.TV